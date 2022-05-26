İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video

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Yasadışı bahis sitesi şebekesine yönelik aralarında Konya’nın da bulunduğu 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Konya'da internet üzerinden yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
BAHİS SİTESİ HESABINDAN 6 MİLYON 131 BİN LİRA PARA ÇIKTI
Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği Ekiplerince internet üzerinden yasadışı bahis oynatılan bir site tespit edildi. Tespit edilen internet sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesaplarında 6 milyon 131 bin 670 TL değerinde suç geliri para olduğu ve bu para ile bahis oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Bahis sitesi üzerinden yasa dışı kumar oynatan ve para nakline aracılık eden 3 şebeke üyesi siber ekiplerince evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.