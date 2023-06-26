İnterpol kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı | Video 26.06.2023 | 14:57 Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından İnterpol Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu “Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers ile Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix’in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Suç örgütününe ait 36 adet taşınmaz, 99.9 kilogram altın, 2 adet motorlu araç, 5 milyon 785 bin euro, 1 milyon 733 bin Amerika doları, 65 milyon 725 bin Türk lirası ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, nakit olarak yaklaşık 1.1 milyar Türk lirası tutarındaki mal varlığı değerine el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından İnterpol Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

SUÇ ÖRGÜTÜN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Leıjdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 adet taşınmaz, 99.9 kilogram altın, 2 adet motorlu araç, 5 milyon 785 bin euro, 1 milyon 733 bin Amerika doları, 65 milyon 725 bin Türk lirası ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, nakit olarak yaklaşık 1.1 milyar Türk lirası tutarındaki mal varlığı değerine el konuldu.

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORLARDI

Firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik devam eden çalışmalarda, İstanbul'da 10 kişiye ait 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda; aralarında İnterpol Kırmızı Bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix'in bulunduğu 3 kişi yakalandı. Operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise Leıjdekkers'in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranma kaydı olan İsaac Bignan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kripto telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda paraya el konuldu. Aynı gün dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

"EMNİYET BİRİMLERİNİ KUTLUYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "stanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.

İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.