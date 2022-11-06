Interpol peşindeydi! Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı | Video
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Sarıyer'deki villanın bahçesinde polis ekipleri kazı yaptı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, cinayet şüphesiyle bu villada gözaltına alındığı belirtildi.