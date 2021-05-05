Video Yaşam İntihar etmek için suya daldı: Deniz Polisi kurtardı | Video

İntihar etmek için suya daldı: Deniz Polisi kurtardı | Video

İntihar etmek için suya daldı: Deniz Polisi kurtardı | Video
05.05.2021 | 15:10

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Kocaeli Gölcük İlçesinde intihar etmek için denize atlayan ve 400 metre açılan vatandaşı, kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi  kurtardı. Kurtarma anı ise bu  şekilde görüntülendi.

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Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiinde önceki akşam saat 22:40 sularında meydana gelen olayda, bölge sakinlerinin, bir vatandaşın intihar etmek için denize atladığı ve 400 metre açıldığını ihbar etmesi üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa südre polis botu ile olay yerine ulaştı.

Ancak D.F isimli vatandaş, yanına gelen polis ekiplerinin yardımını kabul etmedi. Yapılan ikna çalışmaları sonucunda, D.F kendisine uzatılan halat yardımı ile Polis botuna alınarak karaya götürüldü. Yapılan kontroller sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisin intihar girişiminde bulunan vatandaşı kurtarma anları ise kameralara bu şekilde yansıdı.

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