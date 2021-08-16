Video Yaşam İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video

İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video

İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video
16.08.2021 | 17:46

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Çorum’da bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın intihar girişimini gören vatandaşlar, olayı film izler gibi seyrederek cep telefonlarına kaydetti.

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