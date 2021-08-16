İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:00
İntihar girişimini gören telefonuna sarıldı | Video 16.08.2021 | 17:46
02:59
Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video 16.08.2021 | 16:38
00:12
Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video 16.08.2021 | 16:36
00:18
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 16.08.2021 | 15:41
04:25
Sanayi esnafı o geceyi anlattı: "Dükkanlarımızın gidişini izledik" | Video 16.08.2021 | 15:41
04:14
Doğu Anadolu’yu bekleyen deprem tehlikesi | Video 16.08.2021 | 15:20
00:34
Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video 16.08.2021 | 15:20
01:59
Başakşehir’de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 16.08.2021 | 14:21
00:59
Ağrı'da sel felaketi! Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu | Video 16.08.2021 | 14:21
00:46
İstanbul Havalimanı'nda 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 16.08.2021 | 13:14
04:23
Hareket halindeki otomobil biranda alev topuna döndü | Video 16.08.2021 | 13:14
01:22
İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada 16.08.2021 | 12:05
02:26
01:50
FSM'de polisten kaçan kamyonet TEM'i birbirine kattı | Video 16.08.2021 | 11:47
01:05
05:20
Arnavutköy’de kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı | Video 16.08.2021 | 11:20
02:07
00:57
Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi | Video 16.08.2021 | 11:20
03:44
Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler | Video 16.08.2021 | 10:45
01:59
Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı | Video 16.08.2021 | 10:45
Çorum’da bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın intihar girişimini gören vatandaşlar, olayı film izler gibi seyrederek cep telefonlarına kaydetti.