Video Yaşam İntihara teşebbüs eden kadını, jandarma ölümün kıyısından aldı | Video
İntihara teşebbüs eden kadını, jandarma ölümün kıyısından aldı | Video

İntihara teşebbüs eden kadını, jandarma ölümün kıyısından aldı | Video

21.09.2022 | 16:05

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Antalya'da intihara teşebbüs eden genç kadın, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Atlamak üzere olan kadını jandarma son anda çekerek kurtardı.

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Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Melile K., bir binanın 5. katındaki çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Melike K.'yı çatıda gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri kadının bulunduğu çatı katına çıkarak ikna edip indirmek istedi. Jandarma ekiplerinin ikna çabalarına cevap vermeyen Melike K., çatıda en uca kadar ilerledi. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Atlamak üzere olan Melike K'ya arkadaki pencereden yaklaşan Konaklı Jandarma Karakol Komutanı İbrahim Altunkaya, bir anlık refleks ile kendine doğru çekti. Karakol komutanının soğukkanlı kararı genç kadını ölümün kıyısından kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike K., sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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