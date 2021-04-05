İpini koparan boğa araçların arasında 10 km koşturdu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu. Kız kavgası kamerada | Video 05.04.2021 | 12:07
00:34
Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı | Video 05.04.2021 | 11:23
00:23
İpini koparan boğa araçların arasında 10 km koşturdu | Video 05.04.2021 | 11:23
07:07
1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı | Video 05.04.2021 | 11:12
00:24
01:09
Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip, ölmesini beklemiş | Video 05.04.2021 | 10:36
02:44
İstanbul’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi | Video 05.04.2021 | 10:36
06:18
05:10
İstanbul'da vatandaşlardan yoğunluk isyanı "Üst üste geldik" 05.04.2021 | 10:03
01:09
Antalya’da "pencereden baktın" kavgası: 3 yaralı | Video 05.04.2021 | 09:56
01:16
03:30
Bursa'da 2 katlı mobilya mağazası yandı 05.04.2021 | 09:54
02:41
04:50
00:48
Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı | Video 05.04.2021 | 09:29
00:30
E-5’te faciadan dönülen trafik kazası kamerada | Video 05.04.2021 | 09:33
04:34
00:31
00:14
02:25
İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı | Video 05.04.2021 | 08:58
Bursa’da ipini koparan boğa trafikte seyir halinde yaklaşık 10 kilometre ilerledi. O anlar ise amatör kameraya an be an yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ahırdan kaçan boğa trafiğe çıktı. Trafiğe çıkan boğa sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte yaklaşık 10 kilometre giden boğanın görüntüsü, başka sürücünün amatör kamerasına anbean yansıdı. Aracını yolun kenarına çeken bir sürücü, boğanın önüne geçerek karayolunun dışına çıkmasını sağladı.