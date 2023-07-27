İplik deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 27.07.2023 | 14:30 Denizli’de bir iplik deposunda çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve titiz müdahalesiyle fazla büyümeden söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; Denizli'de Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde kullanılan bir iplik deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevler fazla büyümeden yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken yangın yerinde soğutma çalışmaları tedbir amaçlı devam ediyor.