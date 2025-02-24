Video Yaşam Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreterini restoran çıkışı bıçaklayan şüpheliye 1 yıl 6 aya kadar hapis talebi | Video
Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreterini restoran çıkışı bıçaklayan şüpheliye 1 yıl 6 aya kadar hapis talebi | Video

Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreterini restoran çıkışı bıçaklayan şüpheliye 1 yıl 6 aya kadar hapis talebi | Video

24.02.2025 | 12:13

Fatih’te Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreterinin bir şeyler yediği restoranda hesabı ödemeden gitmek istemesi iddiası üzerine restoranın aşçısı tarafından tartışma sırasında bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli aşçının 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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İstanbul Fatih'te 21 Kasım 2024'de Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar'ın bir şeyler yediği restoranda hesabı ödemeden gitmek istemesi iddiası üzerine restoranın aşçısı tarafından aralarında çıkan tartışmada bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Chalak Sabah Omar 'müşteki', Fikret Demir ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
Bir şeyler yedikten sonra hesabı ödemek istemediği için tartışma başladı

Hazırlanan iddianamede olay günü müşteki Omar'ın, aşçı olan şüpheli Demir'in çalıştığı restorana gittiği, burada bir şeyler yedikten sonra hesabı ödemek istemediği ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı anlatıldı.

PEŞİNDEN GİDEREK BIÇAKLADIĞI İFADE EDİLDİ
Müşteki Omar'ın restorandan yediği yiyeceklerin ödemesini yapmadan ayrıldığının belirtildiği iddianamede, bunun üzerine şüpheli Demir'in Omar'ın peşinden gittiği, cadde üzerine Omar'ı bıçakladığı ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Fikret Demir'in 'silahla basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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