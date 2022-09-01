Video Yaşam Irak’ın Basra kentinde iki grup arasında çatışma: 5 ölü | Video
Irak’ın Basra kentinde iki grup arasında çatışma: 5 ölü | Video

Irak’ın Basra kentinde iki grup arasında çatışma: 5 ölü | Video

01.09.2022 | 15:53

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Irak’ın güneyindeki Basra kentinde Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu’na bağlı Saraya es-Selam ile Kays el-Hazali liderliğindeki Asaib Ehlilhak Hareketi arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Sadr Grubu'na bağlı Saraya es-Selam ile Irak güvenlik güçleri arasında bir gün süren silahlı çatışmanın ardından bu kez ülkenin güneyindeki Basra kentinde Sadr gurubuna bağlı Saraya es-Selam ile Kays el-Hazali liderliğindeki Asaib Ehlilhak Hareketi arasında çatışma çıktı. Gece geç saatlerde Saraya es-Selam'ın milislerinden Hüseyin Fuat ile korumasının Basra merkezinde öldürülmesi ardından başlayan gerginlik sabah saatlerinde silahlı çatışmaya dönüştü. Saraya es-Selam'ın milis komutanı ile koruması da dahil 5 kişi hayatını kaybetti.

Olayların ardından Asaib Ehli Hak Hareketi lideri Kays Hazali Irak'taki bütün büroları başka bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı.

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