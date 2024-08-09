Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 09.08.2024 | 13:28 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.