Video Yaşam Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video
Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

09.08.2024 | 13:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.
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