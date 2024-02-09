Irak'ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı | Video
Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
00:31
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı! | Video 09.02.2024 | 14:43
01:44
Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası'na kaçarken yakaladı | Video 09.02.2024 | 14:10
02:38
Kağıthane'de Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.02.2024 | 14:10
03:41
01:57
01:50
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.02.2024 | 14:09
02:38
02:09
06:01
Öldürülen Ramazan Pişkin’in avukatından açıklama | Video 09.02.2024 | 13:08
08:45
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis | Video 09.02.2024 | 13:04
01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 12:21
00:34
Pazarcı esnafı ile vatandaş yumruklu sopalı kavga kamerada | Video 09.02.2024 | 12:21
01:32
3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı | Video 09.02.2024 | 12:21
06:37
9 yaşındaki Harun'un bağırsağından 13 mıknatıs çıkarıldı | Video 09.02.2024 | 12:22
00:35
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:56
00:40
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:54
01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 11:51
01:00