Video Yaşam Irak'ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı | Video
Irak'ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı | Video

Irak'ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı | Video

09.02.2024 | 14:55

Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, Suriye uyruklu M.F.H. (35) evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Irak'ta daha önce örgütün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen M.F.H., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Irak’ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale’de yakalandı | Video 01:08
Irak'ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı | Video 09.02.2024 | 14:55
Sultanahmet’te tramvay yayaya çarptı! | Video 00:31
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı! | Video 09.02.2024 | 14:43
Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası’na kaçarken yakaladı | Video 01:44
Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası'na kaçarken yakaladı | Video 09.02.2024 | 14:10
Kağıthane’de Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 02:38
Kağıthane'de Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.02.2024 | 14:10
Beylikdüzü’nde aynı iş yerine ikinci kez silahlı saldırı! Otomatik silahla taradılar | Video 03:41
Beylikdüzü'nde aynı iş yerine ikinci kez silahlı saldırı! Otomatik silahla taradılar | Video 09.02.2024 | 13:26
Cezaevinden izinli çıktı, 4 camide namaz kılar gibi yapıp hırsızlık yaptı | Video 01:57
Cezaevinden izinli çıktı, 4 camide namaz kılar gibi yapıp hırsızlık yaptı | Video 09.02.2024 | 14:10
Erzurum’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:50
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.02.2024 | 14:09
Kağıthane’de korku dolu anlar kamerada: Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 02:38
Kağıthane'de korku dolu anlar kamerada: Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.02.2024 | 14:03
Elazığ’da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:09
Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09.02.2024 | 13:27
Öldürülen Ramazan Pişkin’in avukatından açıklama | Video 06:01
Öldürülen Ramazan Pişkin’in avukatından açıklama | Video 09.02.2024 | 13:08
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis | Video 08:45
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis | Video 09.02.2024 | 13:04
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi dur dedi | Video 01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 12:21
Pazarcı esnafı ile vatandaş yumruklu sopalı kavga kamerada | Video 00:34
Pazarcı esnafı ile vatandaş yumruklu sopalı kavga kamerada | Video 09.02.2024 | 12:21
3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı | Video 01:32
3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı | Video 09.02.2024 | 12:21
9 yaşındaki Harun’un bağırsağından 13 mıknatıs çıkarıldı | Video 06:37
9 yaşındaki Harun'un bağırsağından 13 mıknatıs çıkarıldı | Video 09.02.2024 | 12:22
Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:35
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:56
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 00:40
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:54
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi dur dedi | Video 01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 11:51
23 yaşındaki gencin öldüğü yol verme kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:00
23 yaşındaki gencin öldüğü yol verme kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09.02.2024 | 11:46
Eyüp Maytalman’ın hayatını kaybettiği metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı! | Video 00:20
Eyüp Maytalman'ın hayatını kaybettiği metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı! | Video 09.02.2024 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA