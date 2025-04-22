Irak’tan Diyarbakır’a gelen aracın gizli bölmelerinde 27 adet silah ele geçirildi: 3 tutuklama | Video
Irak’tan Diyarbakır’a gelen aracın gizli bölmelerinde 9’u uzun namlu, 18’i ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.
Operasyon neticesinde aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 8 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet MP5 marka otomatik tabanca, 18 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet boş şarjör ele geçirildi.
2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahallemde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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