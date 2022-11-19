İran asıllı Kanadalı iş adamına kapkaç şoku: 60 bin lira değerindeki cep telefonu çalındı | Video
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Antalya’ya tatil için gelen İran asıllı Kanada vatandaşı iş adamı, tatilinin son gününde eşiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada kapkaççıların kurbanı oldu. Konuşma bahanesiyle yaklaştıkları iş adamının arka cebinden yaklaşan biri kadın 2 şüpheli yaklaşık 60 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı.
"TATİLİMİN SON GÜNÜYDÜ"
Olayın halen şokunda olan Farza Saranfarz ve eşi, "Yukarıya çıkıyorduk, telefonu çaldı kaçtı. İki kişiydiler. Biri kadın biri erkekti. Bizi lafa tutup arka cebimden telefonu alıp kaçtılar. Tatilimin son günüydü" diye konuştu.