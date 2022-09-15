İran’dan gelen 5 kişinin midesinde 6 kilo 145 gram afyon sakızı ele geçirildi | Video
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Erzurum’da polis ekipleri tarafından İran’dan gelen yolcu otobüsünde ve bir araçta yapılan aramalarda şüpheli hareketlerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen 5 kişinin yapılan incelemede toplamda 6 kilo 145 gram afyon sakızı ve 709,83 gram eroin yuttukları tespit edildi.
"YANLARINDA TOKLUK HİSSİ VEREN VE MİDE-BAĞIRSAK TEMİZLEYİCİ İLAÇLARIN OLMASIYLA YAKAYI ELE VERDİLER"
Öte yandan diğer olayda yine Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan ülkemize giriş yapan bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan Masoud T. ve Soleman O. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi ve üzerlerinde tokluk hissi veren ve mide-bağırsak temizleyici ilaçlar bulunması sebebiyle yutmak suretiyle, uyuşturucu madde nakli yaptıklarından şüphelenilerek iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Şahısların uyuşturucu maddeleri kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. 411 kapsül 2 kilo 953 gram afyon sakızı ele geçirildi.
İki olayda da gözaltına alınan 5 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.