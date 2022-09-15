Video Yaşam İran’dan gelen 5 kişinin midesinde 6 kilo 145 gram afyon sakızı ele geçirildi | Video
İran’dan gelen 5 kişinin midesinde 6 kilo 145 gram afyon sakızı ele geçirildi | Video

İran’dan gelen 5 kişinin midesinde 6 kilo 145 gram afyon sakızı ele geçirildi | Video

15.09.2022 | 11:28

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Erzurum’da polis ekipleri tarafından İran’dan gelen yolcu otobüsünde ve bir araçta yapılan aramalarda şüpheli hareketlerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen 5 kişinin yapılan incelemede toplamda 6 kilo 145 gram afyon sakızı ve 709,83 gram eroin yuttukları tespit edildi.

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan ülkemize giriş yapan yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan kontroller esnasında otobüs içerisinde bulunan Mehdı B., Mılad F. ve Sıraus G. isimli şahısların hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Yapılan muayene ve röntgen çekimi sonrasında şahısların uyuşturucu maddeleri kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. Doğal yollarla midelerinden çıkarılan toplamda 210 kapsül 3 kilo 192,18 gram afyon sakızı ve 62 kapsül 709,83 gram eroin ele geçirildi.

"YANLARINDA TOKLUK HİSSİ VEREN VE MİDE-BAĞIRSAK TEMİZLEYİCİ İLAÇLARIN OLMASIYLA YAKAYI ELE VERDİLER"
Öte yandan diğer olayda yine Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan ülkemize giriş yapan bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan Masoud T. ve Soleman O. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi ve üzerlerinde tokluk hissi veren ve mide-bağırsak temizleyici ilaçlar bulunması sebebiyle yutmak suretiyle, uyuşturucu madde nakli yaptıklarından şüphelenilerek iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Şahısların uyuşturucu maddeleri kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. 411 kapsül 2 kilo 953 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İki olayda da gözaltına alınan 5 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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