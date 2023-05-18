İranlı sahte polisler yakalandı
İstanbul Avcılar’da kendilerini polis olarak tanıtıp kontrol etme bahanesiyle durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin benzer yöntemle 12 ayrı olaya karıştıkları tespit edilirken Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen Saed R., Ferhad K. ve Hosseın R. Örgütlü suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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