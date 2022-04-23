İranlı şebekeden 1 milyar dolarlık vurgun iddiası

Lideri İran'da tutuklu bulunan ve bazı üyeleri Interpol tarafından Türkiye dahil 4 ülkede arandığı belirtilen dolandırıcılık şebekesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şebekenin, lüks yaşam vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiyi, 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. Şebekenin lüks araçlar, destelerce dolarla çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri delil olarak sunuldu. Suç duyurusunun ardından konuşan avukat Maşallah Maral, "Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte ileriki aşamalarda yakalanacaklarının inancındayız" dedi.