Video Yaşam Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı | Video
Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı | Video

Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı | Video

18.08.2022 | 15:13

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Antalya'nın Serik ilçesinde ırmak içinde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kano yardımıyla kurtardı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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Olay Seri ilçesine bağlı Belkıs mahallesi Köprüçayı ırmağında meydana geldi. Irmak içinde mahsur kalan bir yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla itfaiye ekipleri bölgeye doğru harekete geçti. İlk olarak karadan köpeğin kaldığı yeri belirleyen ekipler, kanoyla ırmağa hareket etti. Irmağa alınan köpek güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı ve beslemesi yapıldı. Kurtarılan köpek için vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. İtfaiyenin çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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