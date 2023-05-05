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İş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video

İş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video

05.05.2023 | 09:07

Arnavutköy'de bir fabrika sahibi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak'ta bulunan bir fabrikada gerçekleşti. İddiaya göre, 60 yaşındaki iş adamı Mehmet Şen ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra silahlı saldırıyla uğradı. Saldırı sonucunda yaralanan Şen, sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iş adamı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan her yerde aranıyor. Saldırının henüz neden gerçekleştiği ise bilinmiyor.

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