Video Yaşam “İş Arama” bahanesiyle evleri soydular! Mahalle sakinleri yakalattı

“İş Arama” bahanesiyle evleri soydular! Mahalle sakinleri yakalattı

“İş Arama” bahanesiyle evleri soydular! Mahalle sakinleri yakalattı
11.09.2021 | 10:16

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İstanbul’da “İş Arama” bahanesiyle kapılarını çaldıkları ve kimse olmadığını tespit ettikleri daireleri soydukları iddia edilen üç kadın hırsız, mahalle sakinlerinin ihbarıyla yakalandı.

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