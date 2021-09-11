“İş Arama” bahanesiyle evleri soydular! Mahalle sakinleri yakalattı
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İstanbul’da “İş Arama” bahanesiyle kapılarını çaldıkları ve kimse olmadığını tespit ettikleri daireleri soydukları iddia edilen üç kadın hırsız, mahalle sakinlerinin ihbarıyla yakalandı.