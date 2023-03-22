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İş arayan iki arkadaşı darp edip 91 bin liralarını gasp ettiler | Video

İş arayan iki arkadaşı darp edip 91 bin liralarını gasp ettiler | Video

22.03.2023 | 10:18

Malatya’dan iş aramak için Adana’nın Kozan ilçesine gelen 2 kişiyi darp edip 91 bin lirasını gasp ettiği öne sürülen biri kadın 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

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Olay, Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Malatya'da yaşayan Nurullah Ç. (23) ile arkadaşı Uygar A. (23) iş aramak için Kozan ilçesine geldi. İki arkadaşı Malatya'dan tanıdıkların vasıtasıyla Beyza Ö.'nün (20) evine gitti. Bir süre sonra eve Miraç E. (20), Muhammet Erkan I. (20) ve Veysel Osman Y. (18) geldi. Zanlılar silah çekip iki arkadaşın üzerinde bulunan 12 bin lira parayı aldı. Daha sonra zanlılar iki arkadaşın cep telefonunu da el koydu. Zanlılar telefondan iki arkadaşın yakınlarına "Adana'nın Kozan ilçesine iş aramaya geldik. Ancak zor durumda kaldık" diyerek para istedi. Bunun üzerine para göndermek isteyenlere de Beyza Ö.'nün banka hesap numarası verilerek 79 bin lira para toplandı. Zanlılar bir süre sonra iki arkadaşı otomobile bindirerek Adana'ya doğru yola çıktı. Yolda zanlılar iki arkadaşı darp etmeye devam etti. Adana'da Ziyapaşa Mahallesine bir akaryakıt istasyonuna giren zanlılar yakıt almak istedi. Bu sırada gasp edilen iki arkadaştan biri zor durumda olduklarını kaş göz işareti yaparak akaryakıt istasyonundaki görevlilere anlattı. Görevliler hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler sorguya alındı. Bu arada otomobilde bulunmayan evini ve hesabını kullandıran Beyza Ö.'de ilçede baskınla yakalandı. Aramalarda ise bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler ifadesinde aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu kimseyi gasp etmediklerini öne sürdükleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Veysel Osman Y. ali kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

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