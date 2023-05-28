Video Yaşam İş insanı, ATV ile yaptığı kazada öldü, oğlu ağır yaralı | Video
İş insanı, ATV ile yaptığı kazada öldü, oğlu ağır yaralı | Video

İş insanı, ATV ile yaptığı kazada öldü, oğlu ağır yaralı | Video

28.05.2023 | 17:11

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde satın aldığı gün binip, kullandığı ATV'nin kontrolden çıkıp, alt geçit duvarına çarptığı kazada iş insanı Önder Oral (49) hayatını kaybetti, oğlu Yavuz Tuğra Oral (16) ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Emlak ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten Önder Oral, oğlu Yavuz Tuğra Oral ile satın aldığı gün ATV'ye bindi. Önder Oral'ın kullandığı ATV, kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Oral ile arkasındaki oğlu araçtan fırladı. Sağlık ekipleri, babayı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlunu ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba hayatını kaybetti, oğlunun ise hayati tehlikesi sürüyor. Önder Oral'ın cenazesi, bugün Osmangazi ilçesinde toprağa verildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan ATV'nin hızlı bir şekilde alt geçit duvarına çarptığı, ardından sürücü ile oğlunun araçtan fırladığı yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video 00:49
Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video 28.05.2023 | 18:26
Hatay Kırıkhan’da fırtına ve şiddetli yağış | Video 03:21
Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış | Video 28.05.2023 | 17:12
İş insanı, ATV ile yaptığı kazada öldü, oğlu ağır yaralı | Video 00:14
İş insanı, ATV ile yaptığı kazada öldü, oğlu ağır yaralı | Video 28.05.2023 | 17:11
Masaj salonunda 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı | Video 02:16
Masaj salonunda 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı | Video 28.05.2023 | 17:11
100 yaşındaki Fatma nine oy kullandı | Video 00:44
100 yaşındaki Fatma nine oy kullandı | Video 28.05.2023 | 16:46
Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video 04:48
Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video 28.05.2023 | 16:14
Hafif ticari araç devrildi, içindeki köy ekmekleri yol kenarına saçıldı | Video 02:14
Hafif ticari araç devrildi, içindeki köy ekmekleri yol kenarına saçıldı | Video 28.05.2023 | 15:23
82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi | Video 01:47
82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi | Video 28.05.2023 | 15:05
Tarsus’ta feci kaza! Tırlar yola devrildi sürücü böyle çıkarıldı | Video 02:40
Tarsus'ta feci kaza! Tırlar yola devrildi sürücü böyle çıkarıldı | Video 28.05.2023 | 15:05
Burdur’da dehşet! Kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 01:05
Burdur'da dehşet! Kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 28.05.2023 | 15:05
Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video 05:59
Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video 28.05.2023 | 14:56
Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video 03:14
Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video 28.05.2023 | 14:46
Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video 00:37
Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video 28.05.2023 | 14:44
Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video 01:53
Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video 28.05.2023 | 14:10
Mardin’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:46
Mardin'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video 28.05.2023 | 14:11
Amasya’da gelinle damat önce oy kullandı sonra düğüne gitti | Video 00:49
Amasya’da gelinle damat önce oy kullandı sonra düğüne gitti | Video 28.05.2023 | 13:54
Cirit sahasında korkutan anlar | Video 08:12
Cirit sahasında korkutan anlar | Video 28.05.2023 | 13:18
Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi | Video 00:35
Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi | Video 28.05.2023 | 11:52
Kontrolden çıkan motosiklet alışveriş merkezine böyle daldı | Video 01:37
Kontrolden çıkan motosiklet alışveriş merkezine böyle daldı | Video 27.05.2023 | 17:41
Kayseri’deki feci olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu | Video 00:54
Kayseri'deki feci olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu | Video 27.05.2023 | 16:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA