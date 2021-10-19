Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:09
00:30
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş! 19.10.2021 | 16:10
02:31
Yatak çarşafıyla kedi kurtarma operasyonu 19.10.2021 | 15:27
04:41
“Yağışlar devam ederse hamsi 15 TL’ye kadar düşer” 19.10.2021 | 15:24
04:34
Erzurum’da korkutan yangın! Eski İller Bankası binası böyle yandı | Video 19.10.2021 | 15:21
03:23
Köpeğin saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü 19.10.2021 | 15:01
03:11
Taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unuttu | Video 19.10.2021 | 14:57
01:06
İş insanını kaçırıp 1,5 milyon tl fidye alan 2 şüpheli tutuklandı 19.10.2021 | 14:49
00:28
Son dakika: DHKP-C operasyonunda flaş: 4 tutuklama 19.10.2021 | 14:39
00:28
Taksim'deki çarşaf tartışması davasında sanığın ceza ehliyeti araştırılacak 19.10.2021 | 14:29
02:10
Liseli öğrencilerin düellosu cinayetle bitti! 19.10.2021 | 14:16
02:48
Lastik deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü 19.10.2021 | 14:09
06:13
Pamukova üzümü tarlada 2, markette 8 lira! 19.10.2021 | 13:58
00:28
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı 19.10.2021 | 14:02
01:18
Trafik ışıkları devre dışı kaldı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı 19.10.2021 | 13:58
04:31
Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı | Video 19.10.2021 | 13:16
01:18
Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li adliyeye sevk edildi | Video 19.10.2021 | 13:15
03:02
Türkiye'nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: Yeğeni Eymen Kara'yı ezmişti! 19.10.2021 | 12:45
00:10
Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu! 19.10.2021 | 12:44
MERSİN'de bir iş insanını çiftlik evinde rehin tutarak 1,5 milyon TL fidye aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birden fazla kişiyle yağma olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Konya'da yaşayan 2 iş insanını mağdur ettikleri, bu kişilerden birini Mersin'de çiftlik evinde zorla tuttukları ve 1,5 milyon TL fidye aldıktan sonra serbest bıraktıkları saptandı.
Yapılan teknik takibin ardından 14 Ekim'de şüphelilere yönelik Mersin ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 401 gram esrar, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 şarjör, 57 mermi, 2 tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 av tüfeği, 7 kartuş, 24 fişek ile iş insanına ait 150 bin TL'lik çek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.