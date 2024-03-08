İş insanlarından tehditle haraç aldılar | Video
İstanbul’da iş insanlarını tehdit ederek haraç alan bir çeteye düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
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