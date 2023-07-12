Video Yaşam İş üstünde küstüler, sonra barışıp motosikleti böyle çaldılar | Video
İş üstünde küstüler, sonra barışıp motosikleti böyle çaldılar | Video

İş üstünde küstüler, sonra barışıp motosikleti böyle çaldılar | Video

12.07.2023 | 09:40

Adana’da bir kişinin yaklaşık 70 bin lira değerindeki motosikleti evinin önünden çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken hırsızlardan birinin iş üstündeyken güvenlik kamerasını fark edip küstüğü, diğer hırsızın ise arkadaşıyla barışmak için çabaladığı ve daha sonra barışıp hırsızlığı yapmaları pes dedirtti.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde 29 Haziran sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Batur'a (27) ait 01 AHT 815 plakalı motosiklet kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından çalındı. Sabah dışarı çıktığında motosikletinin olmadığını fark eden Batur, hemen güvenlik kameralarına baktı ve hırsızlığı görüp polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp hırsızları yakalamak için çalışmaya başladı.

ÖNCE KÜSTÜLER SONRA HIRSIZLIK YAPTILAR
Güvenlik kamerası görüntülerinde iş üstündeyken hırsızlardan birinin kamerayı fark edip küsüp uzaklaştığı, diğer hırsızın ise arkadaşıyla barışmak için çabaladığı ve daha sonra barışıp hırsızlığı yaptıkları yer aldı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan olayın mağduru İsmail Batur, "2 hırsız motosikletimin direksiyon kilidini patlatıp merkez parkın içerisine götürdüler. Polise bildirdik, şikayette bulunduk. Motosiklet aslında abimindi, kendisi otomobil alınca bana hediye etmişti. Onun emekleriyle bu motosiklet alınmıştı. Ben motosikletin bulunmasını ve hırsızların hak ettiği cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA DUYGUSAL BİR BAĞ OLUŞTU"
Hırsızların motosikleti getirmesi halinde şikayetini geri çekeceğini söyleyen Batur, "Hırsızlardan birisi güvenlik kamerasını fark edip gidiyor. İleri de diğer arkadaşıyla tartışıyorlar ve ikna olup geri dönüyorlar. Motosikletimi çalıyorlar. Hırsızlar motosikleti getirsin şikayetimi geri çekeceğim. Motosiklet ile o kadar yol yaptım ki aramızda duygusal bir bağ oluştu. Eğer ben bulmadan motosikletim gelirse gerekeni yaparım" diye konuştu.

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