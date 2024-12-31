İş üstünde yakalanan kadın hırsızlık zanlısı suç makinesi çıktı | Video
Üsküdar ve Bayrampaşa'da girdikleri evlerden yaklaşık 650 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. 21 yaşındaki şüphelinin 112 suç kaydı olduğu ayrıca işlediği suçlar nedeniyle 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Görüntüler yardımıyla şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. T.U. (21) ile E.K. (23) isimli kadın şüpheliler, Üsküdar'da başka bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden T.U.'nun 106 evden hırsızlık, 1 çocuğun kaçırılması, 5 konut dokunulmazlığını ihlali olmak üzere toplam 112 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken, 15 aranması olduğu, 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli S.Y.'nin ise daha önceden 35 ev hırsızlığı suçundan yakalandığı, 4 aranması olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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