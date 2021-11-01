Video Yaşam İş vaadiyle milyonluk vurgun! Sahte atama listesiyle 180 kişiyi dolandırmışlar | Video
İş vaadiyle milyonluk vurgun! Sahte atama listesiyle 180 kişiyi dolandırmışlar | Video

İş vaadiyle milyonluk vurgun! Sahte atama listesiyle 180 kişiyi dolandırmışlar | Video

01.11.2021 | 13:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İş vaadiyle milyonluk vurgun! Sahte atama listesiyle 180 kişiyi dolandırmışlar | Video 03:41
İş vaadiyle milyonluk vurgun! Sahte atama listesiyle 180 kişiyi dolandırmışlar | Video 01.11.2021 | 13:40
Diyarbakır’da büyük ilaç operasyonu! 01:12
Diyarbakır’da büyük ilaç operasyonu! 01.11.2021 | 13:38
Hizan’ın taş evlerinden eşsiz sonbahar görüntüleri 04:52
Hizan’ın taş evlerinden eşsiz sonbahar görüntüleri 01.11.2021 | 13:23
Son dakika: Muğla’da vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! 01:59
Son dakika: Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! 01.11.2021 | 13:29
Hastanede refakatçilerin telefonlarını çalan 3 kişi yakalandı | Video 01:08
Hastanede refakatçilerin telefonlarını çalan 3 kişi yakalandı | Video 01.11.2021 | 12:47
Elazığ’da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı | Video 00:29
Elazığ'da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı | Video 01.11.2021 | 12:47
Pendik’te şoke eden olay! Yol verme tartışmasında kafasından vurdular | Video 02:05
Pendik'te şoke eden olay! Yol verme tartışmasında kafasından vurdular | Video 01.11.2021 | 12:54
’Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı! Boyu 1.62, saç uzunluğu 1.65 | Video 05:51
'Rapunzel Pelin'in saçları boyunu aştı! Boyu 1.62, saç uzunluğu 1.65 | Video 01.11.2021 | 12:46
Sultangazi’de yaşlı kadını gasp eden zanlı kamerada | Video 06:33
Sultangazi'de yaşlı kadını gasp eden zanlı kamerada | Video 01.11.2021 | 12:46
Edirne’de yol ortasında ’sır mezar’ 04:20
Edirne'de yol ortasında 'sır mezar' 01.11.2021 | 12:10
İstanbul’da doğum günü kutlamasında korku dolu anlar! Alevler içinde kaldı 05:58
İstanbul'da doğum günü kutlamasında korku dolu anlar! Alevler içinde kaldı 01.11.2021 | 12:09
Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı 01:36
Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı 01.11.2021 | 12:05
İstanbul Pendik’te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı 00:15
İstanbul Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı 01.11.2021 | 12:08
Antalya’da sağanak yağış etkili oluyor 02:47
Antalya'da sağanak yağış etkili oluyor 01.11.2021 | 11:45
Adana’da kumar operasyonunda 224 bin lira ceza kesildi 01:38
Adana'da kumar operasyonunda 224 bin lira ceza kesildi 01.11.2021 | 11:51
Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı 05:51
Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı 01.11.2021 | 11:43
Elazığ’da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı 00:29
Elazığ'da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı 01.11.2021 | 11:45
İşhanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti 04:13
İşhanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti 01.11.2021 | 11:42
Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı 01:02
Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı 01.11.2021 | 11:34
Pişkin hırsız şaşırttı! Dükkan sahibinin şikayetçi olması gereken yerde kendi şikayetçi oldu 04:08
Pişkin hırsız şaşırttı! Dükkan sahibinin şikayetçi olması gereken yerde kendi şikayetçi oldu 01.11.2021 | 11:18

Ankara’da dolandırıcılar buldukları yöntem pes dedirtti.  14 kişilik suç şebekesi kendilerini kamuda üst düzey yönetici olarak tanıtarak ve hazırladıkları kamu kurum ve kuruluşlara ait sahte belge ve atama listesiyle 10 bin ile 150 bin Türk lirası karşılığında işe alacaklarını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar olayı adete saadet zincirine çevirerek yanında getirdiği her bir kişi için indirim alacağını aktardı. Bu şekilde 180 kişinin mağdur edildiği ortaya çıktı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla suç şebekesine darbe vurulurken 14 kişi de gözaltına aldı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarına aldıkları para karşılığında işe yerleştireceklerini söyleyen 14 kişilik suç şebekesini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şebekenin iş bulma vaadiyle insanları nasıl dolandırıldığının tek tek belirledi. SABAH nefes kesen operasyonun perde arkasına ulaştı.

Suç şebekesi, ağına düşürdüğü kişilerden 10 bin ile 150 bin Türk lirası para karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlatacaklarını aktardı. Şebeke, görüştükleri kişilerin güvenini sağlamak içinde önceden hazırladıkları kamu kurum ve kuruluşlara ait sahte belge ve atama listesini gösterirken kendilerinin de kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yönetici olduklarını ve kararı kendilerinin vereceğini söyledi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇEMEDİNİZ
Suç şebekesi olayı adeta saadet zincirine çevirerek para yatıran kişilere yanında biri daha getirmesi durumunda kendisinin indirim kazanacağını aktardı. Bu şekilde bir aileden 5-6 kişi daha iş bulma umuduyla para aktardı. Suç şebekesi bu yöntemle 180 kişiyi mağdur ederken milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Parayı yatırmasına rağmen sonuç alamayan mağdurlar dolandırıcıların kapısını tekrar çaldı. Şebeke, hazırlamış olduğu sahte güvenlik soruşturma belgesini göstererek "soruşturmadan geçemediniz" diyerek geri gönderdi.

ŞİKAYETÇİ OLURSA İŞİN OLMAZ
Dolandırıcılar anlaştıkları kişilere "yanınızda getirdiğiniz kişilerin iş başvurusu olumsuz olması durumunda emniyete şikayette bulunurlarsa kendi başvurusunun da iptal edileceğini" aktardı. İş başvurusu riske atmak istemeyen mağdurlar iş umuduyla seslerini çıkarmadı. Bu nedenle 5 yıldır haber bekleyen kişilerin olduğu tespit edildi.

DOLANDIRICILARA DARBE
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara merkezli Mersin, Kayseri ve Adana'da operasyon düzenlendi. Baskında ev ve işyerlerinde çok sayıda sahte belge ele geçirilirken 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden M.D., M.Ç., M.Ö. ve H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.B. ve A.Y.S. ise ev hapsi verildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA