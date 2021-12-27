İş yeri alevlere teslim oldu | Video

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen neden çıkan yangında iş yeri alevlere teslim oldu.

Yangın, gece saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinden alevler çıkmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı kapladı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekipleri ihbar etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kayalık, Akhan, Gümüşler ve Bahçelievler İtfaiye şubesi ekipleri olay yerine sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile iş yeri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.