Video Yaşam İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi | Video
İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi | Video

İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi | Video

03.05.2025 | 15:23

Tekirdağ Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak üzerinde meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangın nedeniyle binadan 10 kişi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle tahliye edildi.

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Yangın, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir yapı marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda meydana gelen yangın sonrası bir anda ortalık alev aldı. Duman ve alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla tahliye edilirken, ekiplerin kontrolüyle yangın yarım saat içerisinde kontrol alındı. Binadan tahliye edilen 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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