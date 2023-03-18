İş yeri hırsızı kameraya yakalandı! | Video
İstanbul Başakşehir’de kaldırım taşı ile cam kırıp hırsızlık yapan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte mağaza vitrin camlarını kırdığı ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kimliğini tespit ettiği diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
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