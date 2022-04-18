İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı! Valizin bırakılma anları kamerada | Video
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin önünde unutulan valizden esrar maddesi çıktı, valizin bırakılma anı ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bir işyerinin güvenlik kamerasına valizin bırakılma esnası saniye saniye kaydedilirken, polis eşkâli belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.