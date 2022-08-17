İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki paraları böyle çaldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Ayakta durmakta güçlük çektiler ama kavga etmekten vazgeçmediler | Video 17.08.2022 | 10:41
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İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga ettiler | Video 17.08.2022 | 10:19
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Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem | Video 17.08.2022 | 08:53
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Adana’da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu | Video 17.08.2022 | 08:53
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Metrelerce savrulan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü | Video 17.08.2022 | 01:39
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Deniz kaplumbağalarına tilki tehlikesi | Video 16.08.2022 | 22:13
İstanbul’da bir kasaba gelen hırsız, işyeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasada bulunan bin 500 TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.