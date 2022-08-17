İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki paraları böyle çaldı | Video

İstanbul’da bir kasaba gelen hırsız, işyeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasada bulunan bin 500 TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Okmeydanı'nda bir kasap dükkanına gelen bir kişi, işyeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasa kısmına yöneldi. Kasayı açarak içerisinde bulunan bin 500 TL parayı çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde parayı çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.