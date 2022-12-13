Video Yaşam İş yerinde başlayan yangın araçlara sıçradı: 1 iş yeri, 4 araç kullanılamaz hale geldi | Video
İş yerinde başlayan yangın araçlara sıçradı: 1 iş yeri, 4 araç kullanılamaz hale geldi | Video

İş yerinde başlayan yangın araçlara sıçradı: 1 iş yeri, 4 araç kullanılamaz hale geldi | Video

13.12.2022 | 10:20

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işyerinde çıkan yangında 1 işyeri ve 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Menteşe-Yatağan karayolu üzerindeki Bayır Sanayi Sitesi içinde yer alan İhsan İncili'ye ait oto tamirhanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri tarafından işyerindeki yangına müdahale edilirken, alevler işyerindeki araçlara da sıçradı. Yangında 4 araç yanarak kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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