Video Yaşam İş yerinde çıkan yangının kundaklama görüntüleri ortaya çıktı | Video

İş yerinde çıkan yangının kundaklama görüntüleri ortaya çıktı | Video

İş yerinde çıkan yangının kundaklama görüntüleri ortaya çıktı | Video
13.07.2021 | 15:09

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangının kundaklama olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz bir otomobilden inen bir erkek şahsın lastiklerin üzerine sıvı bir madde döktüğü ve lastikleri ateşe verdiği görülüyor.

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Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 222. Sokaktaki bir iş yerinde 10 Temmuz'da yangın çıktı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yangınla ilgili yapılan incelemede olayın kundaklama olduğu tespit edildi. Kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde beyaz bir otomobille lastik dükkanına gelen bir erkek şahıs lastiklerin üzerine sıvı maddeyi döktükten sonra ateşe verip olay yerinden ayrılıyor.

24 farklı güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüpheli L.B.'yi Nusaybin yolu üzerinde uygulama noktasında gözaltına aldı. Olayla ilgili ayrıca M.A.A. ve Ş.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. ve L.B. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı, Ş.A. ise serbest bırakıldı.

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