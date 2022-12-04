Video Yaşam İş yerinde fenalık geçiren genç odasında ölü bulundu | Video
İş yerinde fenalık geçiren genç odasında ölü bulundu | Video

İş yerinde fenalık geçiren genç odasında ölü bulundu | Video

04.12.2022 | 08:37

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Bursa'da iş yerinde fenalık geçiren 26 yaşındaki geçiren genç, istirahat yapmak için geldiği evinde akşam saatlerinde ailesi tarafından odasında ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Recep Akça, (26) iş yerinde geçirdiği fenalık sonucu merkez Osmangazi İlçesine bağlı Mehmet Akif ailesiyle yaşadığı eve istirahat etmek için geldi. Odasından uzun süre çıkmayan genci merak eden ailesi içeri girdiğinde Akça'nın hareketsiz yattığını gördü. Aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 26 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli ölümün yaşandığı evde incelemelerde bulunan savcılığın ardından, gencin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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