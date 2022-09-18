İş yerindeki köpeği görüp bir anda kaçmaya çalıştı, seyir halindeki otomobil böyle çarptı | Video

Sarıyer Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde bulunan köpekten korkarak dışarı kaçan adama otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı adam hafif yaralanırken, yaşanan kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, 14 Eylül günü Sarıyer Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki oto yedek parçacıya gelen adam, iş yerindeki köpekten korkarak bir anda dışarıya doğru kaçtı. Dikkatsiz bir şekilde iş yerinden çıkan adam, otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. İş yeri sahibi ise dışarıya doğru koşan köpeği, tutarak işyerinin arkasına götürürken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.