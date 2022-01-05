İş yerindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın kameraya yakalandı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:37
03:31
SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 05.01.2022 | 08:49
03:24
Ankara'da bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı | Video 05.01.2022 | 08:48
00:12
01:42
01:35
Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video 05.01.2022 | 08:46
03:41
Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video 05.01.2022 | 08:45
03:30
Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı | Video 05.01.2022 | 08:41
00:43
Otomobil karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 23:13
01:43
Tekirdağ Çorlu'da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 04.01.2022 | 17:51
00:15
Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü! 04.01.2022 | 17:25
01:26
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 04.01.2022 | 13:11
00:18
01:08
Tefeciler 60 taksiciyi hedef almış | Video 04.01.2022 | 16:42
00:56
Yılın ilk gününde yol kavgasına tutuşmuşlardı | Video 04.01.2022 | 16:42
02:36
02:34
00:24
Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı | Video 04.01.2022 | 16:16
00:54
Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı | Video 04.01.2022 | 16:06
00:28
Mersin'de otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı | Video 04.01.2022 | 15:51
Karabük'te bir iş yerine asılı Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının bayrağı indirmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.