İş yerinden 6 milyon çalıp kaçtılar! | Video 19.05.2023 | 10:46 İstanbul Üsküdar’da gece vakti girdikleri bir iş yerinin kasasından 250 bin dolar ve 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsızların çaldıkları eşyalarla bir araca binip kaçtıkları anlar ise kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Üsküdar'da 7 Mayıs akşamı bir iş yerine gelen hırsızlar kasada ne var ne yok aldı. İş yeri sahibi S.R.A., kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

Şikâyet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kasada bulunan 250 bin dolar para ile 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını tespit etti.

Çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin olaydan sonra bir minibüse binerek kaçtıkları anların güvenlik kameralarına ulaştı.

Görüntülerde yol kenarına yanaşan bir minibüse, 3 kişinin aceleyle bindiği görüldü. Bu ipucunu değerlendiren polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler İsa Ç. (43), Musa Ç. (37), R.Ç. (37) ve Y.D. (43) sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsa Ç. ve Musa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken R.Ç. ve Y.D. serbest bırakıldı.