İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video

Gaziantep’te bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları çalışmalar sonucu bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.