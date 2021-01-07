Video Yaşam İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video

İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video

İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video
07.01.2021 | 12:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa'da kısıtlamada polisin kumar baskınında mutfak dolabından çıkan kadın kamerada | Video 00:52
Bursa'da kısıtlamada polisin kumar baskınında mutfak dolabından çıkan kadın kamerada | Video 07.01.2021 | 13:07
Afyonkarahisar'da Kaymakamlık lojmanına girmeye çalışan kişi, bekçinin dikkati sayesinde yakalandı | Video 01:03
Afyonkarahisar'da Kaymakamlık lojmanına girmeye çalışan kişi, bekçinin dikkati sayesinde yakalandı | Video 07.01.2021 | 13:07
Beşiktaş’ta bir şahıs çantasına taş doldurup denize atladı | Video 02:00
Beşiktaş’ta bir şahıs çantasına taş doldurup denize atladı | Video 07.01.2021 | 13:36
E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı | Video 00:40
E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı | Video 07.01.2021 | 13:17
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem” | Video 01:45
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem” | Video 07.01.2021 | 13:11
Kosova’daki patlamada yaralanan 2 kişi Türkiye’ye getirildi | Video 03:57
Kosova’daki patlamada yaralanan 2 kişi Türkiye’ye getirildi | Video 07.01.2021 | 12:59
Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine girerek durabildi | Video 01:00
Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine girerek durabildi | Video 07.01.2021 | 12:44
İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video 00:28
İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video 07.01.2021 | 12:41
İstanbul Beşiktaş'ta çantasına taş doldurup denize atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı | Video 03:04
İstanbul Beşiktaş'ta çantasına taş doldurup denize atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı | Video 07.01.2021 | 12:33
İstanbul Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu | Video 03:01
İstanbul Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu | Video 07.01.2021 | 11:55
Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video 01:16
Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video 07.01.2021 | 11:45
Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir’in tahliyesine itirazları reddedildi | Video 06:54
Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir’in tahliyesine itirazları reddedildi | Video 07.01.2021 | 11:21
İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada | Video 02:18
İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada | Video 07.01.2021 | 11:21
Kars’ta yol kenarına kadar inen yaralı kurt kamerada | Video 01:19
Kars’ta yol kenarına kadar inen yaralı kurt kamerada | Video 07.01.2021 | 11:21
Çetelere ve suç örgütlerine satıyorlardı, suikast silahlarıyla böyle yakalandılar | Video 02:18
Çetelere ve suç örgütlerine satıyorlardı, suikast silahlarıyla böyle yakalandılar | Video 07.01.2021 | 11:10
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Ocak 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı kan donduran vahşi cinayetin 16:18
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Ocak 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı kan donduran vahşi cinayetin 07.01.2021 | 10:56
Zeytinburnu'nda çaldılar, Esenyurt'ta satarken yakalandılar | Video 01:22
Zeytinburnu'nda çaldılar, Esenyurt'ta satarken yakalandılar | Video 07.01.2021 | 10:23
Baskın yiyen “gamer”lar oyunu bırakmadı... Oyun partisine polis baskını kamerada | Video 01:36
Baskın yiyen “gamer”lar oyunu bırakmadı... Oyun partisine polis baskını kamerada | Video 07.01.2021 | 10:29
Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video 04:51
Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video 07.01.2021 | 09:14
Hakkari'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü Zeynep Sarı zamana karşı yarışıyor | Video 06:36
Hakkari'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü Zeynep Sarı zamana karşı yarışıyor | Video 07.01.2021 | 09:14

Gaziantep’te bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları çalışmalar sonucu bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA