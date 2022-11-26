Video Yaşam İş yerine giren hırsız bilgisayarı böyle çaldı | Video
İş yerine giren hırsız bilgisayarı böyle çaldı | Video

İş yerine giren hırsız bilgisayarı böyle çaldı | Video

26.11.2022 | 20:54

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Ağrı’da girdiği bir iş yerinden bilgisayar çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

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