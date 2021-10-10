İş yerine giren hırsızın rahatlığı pes dedirtti

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Tezgahtaki telefonları çalan şahıs içeri girdiği camı kapatarak kaçtı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine giren hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdeki rahatlığı pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde bulunan cep telefoncuda, gece saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
"Girdiği camı kapatarak uzaklaştı"
Olayın ardından iş yerinin güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızın iş yerine camdan girerek çalan alarma aldırış etmeden tezgahtaki cep telefonlarını aldığı görüldü. Telefonları alan hırsızın soğuk kanlı bir şekilde girdiği camı da kapatarak uzaklaştığı kameralara yansıdı.
Olayın ardından polis ekipleri iş yerine giren hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.