Video Yaşam İş yerine silahlı baskındaki cinayet 250 bin lira için işlenmiş | Video
İş yerine silahlı baskındaki cinayet 250 bin lira için işlenmiş | Video

İş yerine silahlı baskındaki cinayet 250 bin lira için işlenmiş | Video

22.09.2022 | 14:34

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün F.C ve R.C aralarında husumet bulunan Savaş Taş'ın iş yerine kurşun yağdırdı. Savaş Tan hayatını kaybederken 1 iş yeri çalışanı da yaralandı. Cinayetin sebebinin, makine mühendisi olan Savaş Taş'ın saldırganlara Ağrı'da bir fabrika kurulması konusunda yaptığı çalışma nedeniyle 250 bin liralık alacağını istemesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

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Olay dün Güney Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. F.C. ve R.C. aralarında borç alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'a ait iş yerine geldi. İş yeri önünde başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., iş yeri içerisine kaçan Savaş Taş'a ateş açtı. Bu sırada seken mermilerden biri de iş yeri çalışanı İ.K'ye isabet etti. Savaş Taş kalbinin çevresine isabet eden 3 mermi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobille kaçan iki saldırgan, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.İddialara göre silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Savaş Taş, saldırganlara Ağrı'da bir fabrika kurulması ve makinelerin kurulumu konusunda çalışma yaptı. Makine mühendisi olan ve yurt dışında da bu tür fabrika kurma çalışmaları yaptığı öğrenilen Savaş Taş, bu çalışmasından dolayı kalan yaklaşık 250 bin liralık alacağını F.C ve R.C'den talep etti. Bu nedenle çıkan tartışmada Savaş Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ayağından yararlanan ve iş yerinde çalışan İ.K 'nin durumunun iyi olduğu, hayatını kaybeden Savaş Taş'ın ise yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildiği öğrenildi.

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