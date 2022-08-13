Video Yaşam İş yerinin yandığını gören polis, camı kırıp müdahale etti! O anlar kamerada | Video
İş yerinin yandığını gören polis, camı kırıp müdahale etti! O anlar kamerada | Video

İş yerinin yandığını gören polis, camı kırıp müdahale etti! O anlar kamerada | Video

13.08.2022 | 14:17

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Tokat’ta polisin bir iş yerindeki çıkan yangına kısa sürede müdahalesi büyük bir yangını önledi.

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Edinilen bilgiye göre yangın; Kümbet Mahallesi Süreyya Bey caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Sabaha karşı iş yerinin alarmı çalışması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerine gittiklerinde marketten yükselen dumanları fark etti. İş yerinin camını yangın söndürme tüpü ile kıran polis ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye erleri yangın çıkan alanda çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit edildi. Market sahibi Aydın Adıgüzel, polis ekiplerinin yangına erken müdahalenin büyük bir yangını önlediğini belirterek, "Yangına erken müdahale edilmese apartman dahi yanabilirdi. Buna şükür, yangını az bir hasarla atlattık. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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