İş yerleri arasında traktör parkı kavgası: 1 yaralı | Video

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Samsun’un Bafra ilçesinde komşu iş yerleri arasında traktör parkı meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla ayağından yaralandı.
Olay, Bahçeler Mahallesi Samsun-Sinop karayolu Altınkaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza K.(42), iş yerinin önüne traktör park eden komşusu Bayram Yılmaz'a (50) traktörü kaldırmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hamza K., silahla Bayram Yılmaz'ın ayaklarına 2 el ateş etti. Sol bacağına aldığı kurşunlarla yaralanan Bayram Yılmaz olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamza K. ise olay yerinden ayrıldıktan sonra olayda kullandığı silahla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Teslim olan Hamza K. İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürülerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.