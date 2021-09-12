İş yerlerine girerek hırsızlık yapıyordu! Çaldığı eşyalarla yakalandı | Video

İstanbul’da iş yerlerine girerek hırsızlık yapan bir kişi çaldığı eşyalarla yakalandı.

İstanbul Polisi; aynı gün içerisinde Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Yıldırım Mahallesi'nde bulunan iki ayrı iş yerinden bilgisayar kasası, bilgisayar ekranı, cep telefonu ve iki matkap çalınması üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kağıt Toplayıcılığı yaptığı saptanan şüphelinin açık kimliği tespit edildi. İ.T. isimli şüpheli Gaziosmanpaşa İlçesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen cep telefonu, bilgisayar kasası, bilgisayar ekranı ve iki matkap ele geçirildi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.