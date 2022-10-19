İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

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BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışanları güçlükle çıkarırken sağlık ekipleri yaptıkları değerlendirmede araç içerisinde bulunan Mehmet Can Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Can Açıkgöz'ün cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.