İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolan işçi servisinin bariyerlere ok gibi saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep Çevreyolu doğu gişeleri kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Uzun idaresindeki işçi servisi, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yolu ikiye ayıran bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışanları güçlükle çıkarırken sağlık ekipleri yaptıkları değerlendirmede araç içerisinde bulunan Mehmet Can Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Feci kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Can Açıkgöz'ün cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.