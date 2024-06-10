İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı | Video
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçi taşıyan servis otobüsünün damperli tır ile kafa kafaya çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 27 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video 10.06.2024 | 11:16
02:18
Kimyasal makinesinin içine düşen kedi son anda kurtarıldı | Video 10.06.2024 | 10:47
03:14
Sevgililer gününde canice öldürülen genç kız ‘Tetikçi’ çıktı | Video 10.06.2024 | 10:47
03:47
Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık böyle karıştı | Video 10.06.2024 | 10:47
01:01
İnternetten dolandırıcılarına dev operasyon | Video 10.06.2024 | 11:00
04:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Haziran 2024 Pazartesi atv izle! | Video 10.06.2024 | 10:41
03:00
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı | Video 10.06.2024 | 10:28
00:30
03:36
Hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.06.2024 | 09:47
02:03
01:35
20 ilde "Narkoçelik-22" operasyonu | Video 10.06.2024 | 09:47
03:20
01:07
Silah satılan bakkala operasyon… Silahlarla yakalandı | Video 10.06.2024 | 09:45
01:22
Tekirdağ’da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 10.06.2024 | 09:41
03:10
Bayburt’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.06.2024 | 09:20
01:38
Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu | Video 10.06.2024 | 08:46
02:29
İliç'teki madende toprak altında işçi kalmadı | Video 10.06.2024 | 08:46
03:16
02:17
00:13
Kabus geri mi döndü? İzmit Körfezi'nde müsilaj alarmı! 09.06.2024 | 21:10