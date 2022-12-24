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OTOMATİK OYNAT
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İşçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı | Video 24.12.2022 | 09:09
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Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı | Video 24.12.2022 | 09:03
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ABD’de kar fırtınası: 3 ölü | Video 24.12.2022 | 00:21
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Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video 23.12.2022 | 18:10
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74'lük dede kış ortasında denize girdi | Video 23.12.2022 | 17:49
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Üniversite personeline silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 23.12.2022 | 16:33
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Husumetlisinin işlettiği büfeyi, benzin döküp ateşe verdi | Video 23.12.2022 | 15:19
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Eyüpsultan'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine ulaşıldı | Video 23.12.2022 | 14:50
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Kastamonu'da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 23.12.2022 | 14:34
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Yalova'da kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 23.12.2022 | 14:21
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Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 23.12.2022 | 10:23
Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kaza, saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.