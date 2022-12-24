Video Yaşam İşçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı | Video
İşçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı | Video

İşçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı | Video

24.12.2022 | 09:09

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Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kaza, saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde minibüs ile otomobil, aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 10 kişi'den 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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