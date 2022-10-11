Video Yaşam İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı | Video
İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı | Video

İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı | Video

11.10.2022 | 08:37

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Bursa’da servis minibüsünün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 işçi ile kamyonette bulunan baba ve oğlu yaralandı. Kazazedeye müdahale eden sağlık görevlileri ise bir yaralıyı sedyeden düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.

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Olay, 23.00'da Merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki servis aracı kırmızı ışığa takılmamak için hızını yükseltti. O sırada kavşaktan dönüş alan Hayrullah Ö.'nün kontrolündeki kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada serviste bulunan Görkem A. ve Fatma E, kamyonette ise baba Yılmaz Ö. ile oğlu Hayrullah Ö. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sıra yaralıları ambulansa bindirmeye geldi. Bu sırada Fatma E'nin taşındığı sedyenin ayaklarının aniden kapanmasıyla yaralı yere düştü. Tekrar sedyeye alınan yaralı, dikkatli bir şekilde ambulansa bindirildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayatî tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası servis minibüsü şoförü ile kamyonet sürücüsünün yakınları arasında yaşanan tartışma polislerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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