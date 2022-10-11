Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
04:18
Tırdan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu | Video 11.10.2022 | 08:48
02:37
Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi | Video 11.10.2022 | 08:48
01:33
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 11.10.2022 | 08:48
02:04
Ümraniye’de yol kavgası kanlı bitti | Video 11.10.2022 | 08:37
03:01
İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı | Video 11.10.2022 | 08:37
01:33
Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video 11.10.2022 | 08:37
25:06
02:06
Kastamonu açıklarında 5 hortum | Video 10.10.2022 | 17:36
01:45
Bodrum sahilleri yaz ortasını aratmıyor | Video 10.10.2022 | 17:35
04:39
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 10.10.2022 | 16:54
04:26
Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü | Video 10.10.2022 | 16:54
02:19
02:02
Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı | Video 10.10.2022 | 16:06
00:25
Miraç’ın ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.10.2022 | 14:29
00:37
Antrenör, tartıştığı çocuğu alıp yere vurdu | Video 10.10.2022 | 14:19
00:48
İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu | Video 10.10.2022 | 14:07
01:06
01:23
Sur Kültür Yolu festivali sürüyor | Video 10.10.2022 | 12:34
00:37
Restoranda kumar oynatırken yakalandılar | Video 10.10.2022 | 12:35
Bursa’da servis minibüsünün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 işçi ile kamyonette bulunan baba ve oğlu yaralandı. Kazazedeye müdahale eden sağlık görevlileri ise bir yaralıyı sedyeden düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.
Öte yandan, polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayatî tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası servis minibüsü şoförü ile kamyonet sürücüsünün yakınları arasında yaşanan tartışma polislerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. O anlar kameraya yansıdı.