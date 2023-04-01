İşçiler ile şef arasında yaşanan silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 01.04.2023 | 10:40 Büyükçekmece'de bir fabrikada işçiler ile şefleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Tarafların birbirine girdiği kavga anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 16 Mart Perşembe günü Ulus Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan bir elektronik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada çalışan 3 işçi ile şefleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmada taraflar arasında bir anda arbede çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taraflardan biri, silahla ateş ederek 1 kişiyi yaraladı. Şahıslar, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Yaşanan o kavga anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.